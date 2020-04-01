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سلطنة عمان تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

أرشيفية
أرشيفية
حازم حسن
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 12:15 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 12:15 ص

أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الثلاثاء، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لمواطن عماني يبلغ من العمر 72 عاماً.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، أمس الثلاثاء، برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة، نظرًا لازدياد عدد حالات الإصابة بالمرض، إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، ذلك باستثناء الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد، حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.

ودعت اللجنة رؤساء الوحدات الحكومية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص عدد الموظفين، واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض.

وناشدت اللجنة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحد الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسية وعدم تأثرها.


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