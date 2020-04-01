كوريا الجنوبية: محادثات تقاسم تكاليف الدفاع مع أمريكا مازالت جارية

ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن محادثات تقاسم تكاليف الدفاع مع الولايات المتحدة مازالت جارية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وفي اجتماع مع الصحفيين اليوم، أشار مسؤول رئاسي بارز إلى بعض التقدم بشأن المفاوضات بين الحليفتين حول اتفاق "الإجراءات الخاصة" الجديد.

ورفض المسؤول الإدلاء بمزيد من التفاصيل وأشار بدلا من ذلك إلى تصريحات كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين، جيونج ايون-بو، الذي ذكر أمس الثلاثاء أن المفاوضات في المرحلة النهائية.

وأضاف جيونج أيضا أن الجانبين ضيقا بشكل كبير من خلافاتهما في الآراء ومن المتوقع التوصل لاتفاق في المستقبل القريب.

وفي أعقاب تصريحات المبعوث، ذكر مسؤول من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الجانبين توصلا لاتفاق بشكل مبدئي، مما أثار احتمالا بشأن الإعلان عن اتفاق نهائي اليوم الأربعاء.

وربما يشمل الاتفاق المحتمل زيادة نصيب كوريا الجنوبية بمستوى معقول، كما تأمل سول، وتمديد فترة صلاحية اتفاق الإجراءات الخاصة إلى خمس سنوات بدلا من عام واحد.