الحكومة الليبية المؤقتة تشكل لجنة لمراجعة العبث بأملاك الدولة

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شكل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، لجنة لمراجعة العبث بأملاك الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن تعليمات رئيس الوزراء للجنة تقضي بمراجعة وحصر كل التخصيصات التي صدرت في ليبيا خلال الفترة الماضية.

وشدد الثني على ضرورة إلغاء كل ما يخالف القانون بما يؤدي للعبث بأملاك الدولة.

وفي سياق آخر، عقد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، اجتماعا مع رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة، وذلك للاطمئنان على وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفي لتخطي فترة تفشي فيروس كورونا.

وأكد الثني ضرورة توفير أدوية الأمراض المزمنة بمخزون لا يقل عن 6 أشهر.