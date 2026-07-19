حسام المندوه: أرفض منح المستثمرين 60% من شركة الكرة

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن تأسيس شركة الكرة يمثل خطوة مهمة في إطار تطوير النادي خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة احتفاظ الزمالك بالحصة الأكبر من ملكية الشركة.

وقال المندوه، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد العاصمة» عبر قناة ON E مع الإعلامية سهام صالح، إنه يرفض منح المستثمرين نسبة 60% من أسهم شركة الكرة، معتبرًا أن هذا الطرح لا يتناسب مع قيمة وحجم نادي الزمالك، وأن القرار داخل الشركة يجب أن يظل بيد النادي.

وأوضح أن النسبة التي يراها مناسبة هي امتلاك الزمالك 51% من الشركة مقابل 49% للمستثمرين، مضيفًا: "المستثمرون أسماء كبيرة، ومن بينهم زملكاوية مخلصون، لكن لا أحد يعلم ما قد يحدث مستقبلًا، لذلك يجب أن يحتفظ النادي بالنسبة الأكبر".

وأضاف أن القرار النهائي بشأن شركة الكرة سيبقى في يد الجمعية العمومية، واصفًا إياه بأنه "قرار تاريخي" سيحدد مستقبل إدارة كرة القدم داخل النادي.

وأشار أمين صندوق الزمالك إلى أهمية مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع، مطالبًا بإقامته يوم الجمعة بدلًا من أحد أيام منتصف الأسبوع، بما يتيح الفرصة أمام الأعضاء للحضور والمشاركة في اتخاذ القرار.

واختتم المندوه تصريحاته بدعوة أعضاء الجمعية العمومية إلى حضور الاجتماع، مؤكدًا أن القرارات التي ستُتخذ سيكون لها تأثير مباشر على مستقبل نادي الزمالك وشركة الكرة.