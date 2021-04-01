 فايزر و بيونتك: مدة فعالية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 6 أشهر - بوابة الشروق
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فايزر و بيونتك: مدة فعالية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 6 أشهر

وكالات
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 10:41 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 10:41 م

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية أن لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال حتى بعد 6 أشهر من التطعيم به.

وقالت "فايزر" و"بيونتك"، اليوم الخميس، إن النتائج المحدثة لدراسة أجرته الشركتان وشملت أكثر من 44 ألف متطوع أظهرت أن مدة فعالية اللقاح تتجاوز 6 أشهر، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت الشركتان إلى أن اللقاح كان فعالا بنسبة 91% ضد الأعراض المصاحبة للفيروس، وكان أكثر حماية في الوقاية من الأعراض الشديدة.

ومن بين 927 حالة مصابة بالفيروس، تم اكتشافها حتى 13 مارس، كان بينها 77 من الذين تلقوا اللقاح، و850 منهم كانوا تلقوا جرعات وهمية.

كما قالت الشركتان إنه لم تكن هناك مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، ويبدو أن اللقاح يعمل أيضا ضد السلالة الجديدة للفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وأعطت بريطانيا والولايات المتحدة الضوء الأخضر لطرح لقاح "فايزر" و"بيونتك" لحالات الطوارئ أواخر العام الماضي، وفعلت الكثير من الدول الأخرى ذلك. واللقاح مسموح به للأعمار من 16 سنة وما فوق.

وذكرت الشركتان هذا الأسبوع أن اللقاح آمن بشدة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، استنادا إلى دراسة أجريت على 2260 متطوعا أمريكيا.

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