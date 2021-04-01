 البعثة الأممية ترحب بمبادرات المصالحة الليبية وإطلاق سراح معتقلين في الزاوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البعثة الأممية ترحب بمبادرات المصالحة الليبية وإطلاق سراح معتقلين في الزاوية

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 5:05 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 5:05 ص

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بجهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن المصالحة الوطنية، والتي انطلقت اليوم الأربعاء؛ بإطلاق سراح 107 من المعتقلين من قبل مدينة الزاوية.
وثمنت البعثة - في بيان أوردته بوابة "إفريقيا الإخبارية" اليوم الأربعاء، مساهمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومديرية أمن الزاوية وشيوخ القبائل وأهل الزاوية في هذه المبادرة، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود بناءً على طلب حكومة الوحدة الوطنية، معربة عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة، بداية لمصالحة وطنية شاملة، واستعادة النسيج الاجتماعي الليبي، وتدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين قبل بداية شهر رمضان المبارك.

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