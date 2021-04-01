 فرض حظر تجوال فى مقاطعة ليبيرية بعد مظاهرات بشأن مقتل طالب - بوابة الشروق
الخميس 1 أبريل 2021 8:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

فرض حظر تجوال فى مقاطعة ليبيرية بعد مظاهرات بشأن مقتل طالب

حظر التجوال
حظر التجوال
مونروفيا - د ب أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 6:50 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 6:50 م
فرض رئيس ليبيريا جورج ويا حظر تجوال غير محدد المدة في مقاطعة ماريلاند بجنوب البلاد، اليوم الخميس، بعد أيام من تظاهرات عنيفة.

وقال عمدة المقاطعة ويلنجتون كين إن المظاهرات بدأت يوم الثلاثاء بعد عملية "القتل البشعة" لطالب في بليبو سيتي.

ورغم حقيقة القبض على مشتبه به، اتهم المتظاهرون الشرطة بعرقلة سير العدالة، وطالبوا بإجراء تحقيق بشكل أسرع.

وبحسب كين، ألحق المتظاهرون أضرارا بالعديد من المباني العامة والخاصة، حيث أضرموا النيران في بعضها. ومن بينها سجن تمكن 19 سجينا من الفرار منه.

وعند فرض حظر التجوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا في ماريلاند اعتبارا من اليوم، قال ويا: "يجب ولا بد أن يتم التعامل مع أي قضية من خلال الإجراءات القضائية، حيث أن الحكومة لن تتغاضى عن أي فعل غير قانوني وعنيف في أي وقت ومن أي شخص".

وأضاف ويا: "أود أن أطمئن شعب مقاطعة ماريلاند أن هذه الجريمة استرعت اهتمام الحكومة وسوف نحقق فيها على نحو شامل وفوري وكامل".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك