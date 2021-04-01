عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء صعود درج طائرة الرئاسة بحذر شديد؛ للتوجه إلى ولاية بنسلفانيا لإطلاق خطته للبنية التحتية البالغة 2 تريليون دولار، دون أن يسقط.

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه من أسفل الدرج أن الرئيس الأمريكي كاد أن يسقط بعد أن فوت درجًا، وهو يصعد إلى الطائرة ويحمل معه حقيبة ومظلة تحت المطر الغزير، لكنه تدارك الموضوع وحافظ على توازنه.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تعثره ثلاث مرات خلال صعوده درج الطائرة. في المرة الأولى تمكن من الإمساك بحافة السلم وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.