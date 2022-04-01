3 جهات تراقب دراما رمضان

لجان متخصصة لرصد تناول التدخين وتعاطى المخدرات وقضايا المرأة وحقوق الإنسان



طارق الشناوى: مهمة لجنة تحكيم الدراما الرمضانية رصد الأعمال وتحليلها.. وتكريم أفضل 3 منها



أعلن كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والمجلس الومى للمرأة؛ تشكيل لجان لبدء أعمال الرصد لتناول ظاهرتى التدخين وتعاطى المواد المخدرة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وصورة المرأة فى الدراما والإعلانات والبرامج المقدمة خلال شهر رمضان الكريم فى جميع وسائل الإعلام.

وقال المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أمس، إنه سيتم رصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال شهر رمضان المبارك 2022؛ وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع، وذلك فى سياق دوره الذى رسمته وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة، التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

وشدّدت نيفين القباج وزيرة التضامن رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على استمرار الحوار مع صناع الدراما لتقويم المسار فى إطار الوثيقة الأخلاقية، مؤكدة أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتى ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة وأن قضية المخدرات فى مصر أصبحت من أهم القضايا التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعى للوطن.

ومن جانبه، قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن المرصد الإعلامى للصندوق سيستمر فى رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها، وسيتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التى تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان.

كما أعلن المجلس القومى للمرأة، انطلاق أعمال لجنة الرصد للأعمال الإعلامية لشهر لرمضان 2022، بتشكيل فريق الرصد من أعضاء لجنة الإعلام والخبراء والإعلاميين وطلاب الإعلام بالجامعات.

وقالت سوزان القلينى، عضو المجلس ومقررة لجنة الإعلام، إن اللجنة ستعمل على رصد صورة المرأة فى الدراما والإعلانات والبرامج المقدمة خلال شهر رمضان الكريم فى جميع وسائل الإعلام، ويشمل الرصد هذا العام الأعمال الحصرية التى تنتج للمنصات الإعلامية، للخروج بتقرير نهائى عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة.

وأصدرت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، التى ترأسها الدكتورة نيڤين مسعد.

ويتولى رئاسة لجنة الدراما فى تشكيلها الجديد الناقد طارق الشناوى، وتضم الفنانة لبنى عبدالعزيز، والمخرج هانى لاشين، والكاتبة الصحفية كريمة كمال، والنقّاد ماجدة موريس وسيد محمود وعلا الشافعى وأندرو محسن.

وقال الناقد الفنى طارق الشناوى، رئيس لجنة تحكيم الدراما الرمضانية المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، إن مهمة اللجنة هى رصد الأعمال الفنية الدرامية وتحليلها، وسيتم اختيار أفضل 3 أعمال لتكريمها وفقا لاستناد العمل الفنى إلى حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة أن يستند العمل الفنى أيضا إلى قيم إبداعية.

وأضاف الشناوى لـ«الشروق»، أن اللجنة لن تحاسب القائمين على أعمال فنية لم تعجبها، لكنها ستمنح جائزة لمن قدم عمل فنى عظيم يستحق التكريم، سواء فى الكتابة أو الإخراج أو التمثيل، بالإضافة إلى أن يكون حاملا رسالة لحقوق الإنسان.

وقالت رئيس لجنة الحقوق الثقافية نيفين مسعد، فى بيان للمجلس القومى لحقوق الإنسان أمس الأول، إن اللجنة ستتابع الأعمال الدرامية فى رمضان وتقيمها؛ لدراسة مدى التعبير عن ثقافة حقوق الإنسان وفقا لضوابط ومعايير حقوق الإنسان.