عبدالغفار يتفقد مجمع الطور الطبي الجديد ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية





تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أعمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد، لمتابعة أعمال التنفيذ.



استمع الوزير خلال التفقد إلى شرح مفصل حول نسب الإنجاز في الأعمال الإنشائية بمستشفى مجمع الطور الطبي الجديد، موجهاً بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمستشفى، وفقاً للجداول الزمنية المحددة.



كما استمع الوزير للشرح الخاص بالوصف الوظيفي للمستشفى الذي يتكون من 3 طوابق، بطاقة استيعابية 157 سرير (110 سرير إقامة، 28 سرير عناية مركزة، 12 سرير حضانة للمبتسرين، 7 سراير استقبال)، فضلاً عن 25 عيادة خارجية، و3 غرف عمليات كبرى، و3 غرف عمليات صغرى، و3 قاعات محاضرات، تبلغ طاقتها الاستيعابية 180 فردا.



ومن المقرر أن يضم المستشفى (42 غرفة إقامة، قسم للنساء والتوليد، جناح للحضانات، قسم مناظير الجهاز الهضمي، المعامل، بنك الدم)، حيث سيقدم المجمع خدماته الطبية في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، الباطنة، النساء والتوليد، السونار، الأمراض الجلدية، السمعيات، أمراض القلب والصدر، جراحات التجميل والفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، العلاج الطبيعي، جراحة المسالك، الأطفال المبتسرين، تفتيت الحصوات، الغسيل الكلوي، الجهاز الهضمي والكبد، الصدر، الحميات، تنظيم الأسرة).



كما تفقد الوزير موقع مستشفى حميات طور سيناء القديم، لافتاً إلى إعداد دراسة متكاملة لإقامة معمل مشترك لخدمة أهالي المحافظة.



وعقب ذلك، تفقد الوزير مستشفى الطور العام القديم، الذي تم غلقه بسبب أعمل التطوير، لافتاً إلى أنه قبل غلق المستشفى، تم مراجعة كافة الحالات المرضية ونقلها للمستشفيات المجاورة من خلال سيارات إسعاف مجهزة، كما تم توزيع مرضى الغسيل الكلوي على مستشفيات المحافظة، طبقاً للتوزيع الجغرافي، وتوزيع خدمات العمليات الجراحية والعلاج بالأقسام الداخلي إلى مستشفى أبو رديس ومستشفى شرم الشيخ الدولي.



وتفقد الوزير مركز طب أسرة الزهراء، حيث تم تجهيزه لتقديم خدمات العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والتحاليل والأشعات، والتي كانت تقدم في مستشفى الطور القديم، حيث تابع الوزير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتأكد من توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية.



وتابع الوزير فعاليات جولته، بتفقد مركز طب أسرة الرويسات، والذي يقدم خدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية في تخصصات (الأشعة، متابعة الحمل، متابعة وتطعيم الأطفال، عيادات الأسنان، معمل الدم، معمل الطفيليات، الصيدلية).



حرص الوزير على زيارة جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور، حيث أكد أن الجامعة، ضمن المشروعات الهامة التي تأتي في إطار تنمية شبه جزيرة سيناء، لافتاً إلى أن الجامعة لها 3 فروع بمحافظة جنوب سيناء (فرع بمدينة الطور، فرع بمدينة راس سور، فرع شرم الشيخ).



شملت جولة الوزير في جامعة الملك سلمان، تفقد مباني المعامل بمستشفى الجامعة، والمكتبة المركزية، ومركز المحاكاة الطبي، والذي من المقرر أن يصبح أكبر مركز محاكاه على مستوى الشرق الأوسط، كما تفقد الوزير المدرجات الدراسية، وجلس وسط الطلاب واستمع لشرح أحد الأستاذة.



وأكد الوزير أن الجامعة تساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، والذي يساهم بدوره في الارتقاء بالقطاع الصحي وتحقيق التكامل فيما بين التعليم والصحة بالمحافظة، من خلال تخريج أطباء متميزين في مختلف التخصصات، موجهاً الشكر لمحافظ جنوب سيناء على مجهوداته المتميزه في المتابعة المستمرة لخدمة القطاع الصحي والتعليمي بالمحافظة.