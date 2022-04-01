الاتحاد الأوروبي يؤكد على تحذيره الصين بعدم مساعدة روسيا في غزوها لأوكرانيا

استغل الاتحاد الأوروبي قمة افتراضية في بروكسل اليوم الجمعة لتحذير الصين من المخاطر الاقتصادية وتلك المتعلقة بسمعتها جراء دعم الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي بعد القمة إنه تم إبلاغ الصين أن أي دعم لحرب روسيا "سيؤدي إلى أضرار كبيرة لسمعتها" في أوروبا.



وتحدثت فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج والرئيس الصيني شي جينبينج.



وأراد الاتحاد الأوروبي استغلال الاجتماع عبر رابط مصور لبعث رسالة صارمة للصين بأن مساعدة روسيا في أوكرانيا ليس في مصلحة بكين الاقتصادية.



وقدمت بكين دعما سياسيا لروسيا ورفضت التنديد بالغزو، حيث تصور سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنها السبب الرئيسي للأزمة.



ويخشى مسؤولون بالاتحاد الأوروبي ونظراؤهم في الولايات المتحدة من احتمال أن توفر الصين دعما ماديا لروسيا أو تساعد موسكو على تجنب عقوبات غربية قاسية.



وقال ميشيل إن "أي محاولة للالتفاف على العقوبات أو توفير مساعدة لروسيا سيطيل أمد الحرب". وشدد على أن المزيد من الأشخاص سيموتون، وسيكون عدم الاستقرار الاقتصادي أكبر نتيجة لذلك.



ولم يشر الاتحاد الأوروبي إلى تلقيه أي تطمينات صريحة من الصين.



وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي شدد على أنه إذا لم تساند الصين عقوباتهم، "فعلى الأقل لا تتدخل بأي شكل من الأشكال".



كما أكد ميشيل وفون دير لاين على العواقب التجارية والاقتصادية المحتملة للصين إذا تدهورت العلاقات بسبب الحرب في أوكرانيا.



واوضحت فون دير لاين إن التجارة اليومية من السلع بين الاتحاد الأوروبي والصين تبلغ ملياري يورو (2ر2 مليار دولار). وقالت إن ذلك يأتي بالمقارنة مع حوالي 330 مليون يورو قيمة تجارة السلع اليومية بين الصين وروسيا.



كما دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى تحمل مسؤوليتها كعضو في مجلس الأمن الدولي للمساعدة على إنهاء الصراع.



وفي نص مطبوع قبل المفاوضات، قاومت بكين ضغوطا من الاتحاد الأوروبي للانحياز في الغزو الروسي لأوكرانيا.



ووفقا لبيان رسمى يقدم ملخصا للنقاط التى تم بحثها خلال الاجتماع اصدره الدبلوماسي الصيني وانج لوتونج، قال رئيس الوزراء الصيني إن الصين "تعارض انقسام التكتلات والانحياز لطرف من الأطراف".



جاء ذلك في رد رئيس الوزراء الصيني عل طلب من الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد الأوروبي والصين، أن تستغل بكين نفوذها وتساعد على إنهاء العنف في أوكرانيا.



وقال الرئيس الصيني شي جينبينج بعد ذلك في المباحثات، إن بلاده والتكتل يجب أن يعملا معا على إدارة الأزمة في أوكرانيا.



ووفقا للملخص الذي قدمه لوتونج، قال شي إن التكتل والصين يجب أن "يحولا دون اتساع نطاق الأزمة".