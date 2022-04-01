أمريكا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية بأكثر من 200 مليون دولار إلى أفغانستان

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تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية إضافية تقدر بنحو 204 ملايين دولار لمساعدة الشعب الأفغاني، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس.

وبهذا المبلغ- الذي تم التعهد به خلال مؤتمر للمانحين عبر الانترنت- يرتفع إجمالي المساعدات الانسانية التي قدمتها الولايات المتحدة منذ آب/أغسطس 2021 إلى أكثر من 720 مليون دولار، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

ورحبت الولايات المتحدة بتعهدات مانحين آخرين وأثنت على ألمانيا وقطر وبريطانيا ومكتب منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لمشاركتهم في استضافة الحدث.

وأضاف برايس أن المساعدات الجديدة " تساعدنا على دعم الاستجابة الإنسانية في أفغانستان والدول المجاورة من خلال منظمات انسانية مستقلة".

وأوضح برايس "هذا التمويل سوف يوفر بشكل طارئ سيولة مالية، ومأوى، والرعاية الطبية في حالات الطوارئ والخدمات الصحية الأساسية والمياه والصرف الصحي"، علاوة على ذلك سيوفر "خدمات الحماية والعنف المبني على نوع الجنس، والمساعدة المتعددة القطاعات، ومساعدة إعادة النازحين داخليا والعائدين في أفغانستان والسكان اللاجئين في الدول المجاورة ".

وأضاف "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني، ونواصل الضغط على قيادة طالبان للوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين الأفغان، بما في ذلك حق الفتيات الأفغانيات في تلقي التعليم".