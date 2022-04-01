أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 2ر18 في المئة في شهر آذار/مارس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى مستوى شهري قياسي مرتفع على خلفية الطلب المتزايد على الرقائق والمنتجات البترولية.

وبلغت قيمة الصادرات 48ر63 مليار دولار الشهر الماضي، ارتفاعا من 96ر53 مليار دولار قبل عام، وفقا لبيانات من وزارة التجارة والصناعة والطاقة، التي أوردتها اليوم الجمعة وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويعد هذا أعلى مستوى من نوعه منذ بدأت الوزارة في جمع البيانات ذات الصلة في عام 1956.

كما أظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 9ر29 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 62ر63 مليار دولار، حيث سجلت أيضًا أعلى مستوى شهري وسط ارتفاع أسعار الطاقة، ما نجم عنه عجز تجاري قدره 140 مليون دولار.