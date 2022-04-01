منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: العالم يقلل من شأن آثار الحرب في أوكرانيا

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حذرت كبيرة خبراء الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الحكومات لا تدرك بما يكفي العواقب الاقتصادية طويلة المدى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت لورانس بوون في تصريحات لشبكة تليفزيون بلومبرج اليوم الجمعة: "اعتقد حقا أننا نقلل من تأثير هذه الحرب على المدى المتوسط".

وأضافت: "كلما طالت الحرب، زاد الغموض، وزاد شعورنا بالقلق، لأن الغموض يعرقل المشتريات الاستهلاكية والاستثمارات في مجال الأعمال".

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، حذرت في وقت سابق من أن الصراع الدائر في أوكرانيا سوف يخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي هذا العام بأكثر من واحد بالمئة، بحسب تقديرها، ويرفع التضخم بأكثر من 5ر2 بالمئة عن مستوياته المرتفعة بالفعل.

وقالت بوون: "سوف يكون لدينا عواقب طويلة المدى على اصعدة أمن الطاقة والأمن الغذائي والرقمي وأنظمة المدفوعات والتجارة"، علاوة على المشكلة الناجمة عن تدفق اللاجئين في مختلف أنحاء العالم".