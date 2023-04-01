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العامري فاروق يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

محمد عاطف
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 4:08 ص | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 4:08 ص

وجه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة إلى لاعبي الفريق قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني، على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وكتب العامري فاروق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «مفيهاش نوم زئير جمهور الاهلى هيكسر الدنيا.. إلى كل لاعبي الاهلى جمهوركم معاكم مفيهاش رحمه فيها تحدى».

ويحتاج فريق الأهلي إلى تحقيق الانتصار في مواجهة الهلال السوداني مساء اليوم السبت، وذلك من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 


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