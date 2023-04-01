جوجل تتعهد بتطوير روبوت الدردشة بارد لنموذج ذكاء اصطناعي أوضح

استجاب الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل" سوندار بيتشاي، للنقد الموجه إلى برنامج الدردشة الآلي التفاعلي، "بارد" (Bard)، الذي طرحته الشركة لمنافسة روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، متعهدًا بترقيته قريبًا واستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لغوي أوضح.

وعلّق بيتشاي - حسبما نقلت صحيفة "ذا نيويورك تايمز"- بالقول إن "من الواضح أن لدينا نماذج بقدرات أعلى. وقريبًا، سنقوم بترقية بارد إلى نموذجنا من لغة المسارات PaLM الأكثر تطورًا؛ مما سيزوده بمزيد من المهارات، مثل المنطقية والبرمجة وسهولة حل المسائل الرياضية".

وأشار بيتشاي إلى أن بارد يعمل على "نسخة خفيفة وفعالة من LaMDA"، وهو نموذج لغة ذكاء اصطناعي يركز على تقديم الحوار.

ويعتبر نموذج لغة المسارات PaLM أكثر تطورًا بالمقارنة بنموذج LaMDA؛ لكنه أكبر حجمًا، وتزعم جوجل أنه أكثر قدرة عند التعامل مع مهام مثل التفكير المنطقي ومشاكل الترميز.

ولتأطير الاختلاف، أشارت جوجل إلى أنها دربت نموذج LaMDA بمساعدة 137 مليار إحداثية عندما شاركت تفاصيل حول نماذجها اللغوية العام الماضي.

من ناحية أخرى، قيل إن PaLM قد تم تدريبه بحوالي 540 مليار إحداثية.

ويوضح هذا التباين سبب قيام جوجل الآن بنقل الروبوت بارد ببطء إلى نموذج PaLM، بمجموعة بياناته الأكبر وإجاباته الأكثر تنوعًا.