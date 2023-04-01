شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الأجهر ، للفنان عمرو سعد، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

ومن أبرز ما جاء في أحداث مسلسل الأجهر الحلقة العاشرة، والتي عرضت على إحدى المنصات الإلكترونية، قبل عرضها على قناة mbc مصر، تذكر عمرو سعد لوالدته وهو فى دولة كينيا، كما أنه حرص أيضًا على إعطاء صديقه «الويشى» طاقة إيجابية.

وجاء ضمن أحداث مسلسل «الأجهر» الحلقة العاشرة، معاتبة شريف (محمود قابيل) لعصران (عمرو عبد الجليل)، وذلك بعدما اتخذ قرارا دون الرجوع له، وقال له إنه سيسحب منه جميع الصلاحيات وينهى التعامل معه.

فى الوقت نفسه، ذهب عمرو سعد لخالد زكي، حتى يقول له إنه لا يريد أن يعمل معه بعد ما فعله، وقال له خالد زكي إنه على أتم استعداد بكل الطرق أن يعيد له أمواله وأموال سيد رجب، دون أن يراه مره أخرى طوال حياته ولكن عمرو سعد رفض ذلك.

ثم انتقلت عدسه كاميرا الأب الروحى للعمل المخرج ياسر سامى، إلى مشهد «ماستر سين» بين تخلص « ميدا- أحمد صفوت من والده سعداوى- سيد رجب»، وذلك بعد إقناع والدته «نهلة سلامة» بذلك، حيث وضعت فى الطعام سمًا، وطلبت منه أن يذهب لوالده ويعطيه له حتى أن يأكل منه.

في نفس الوقت، أرسل «عصران - عمرو عبد الجليل» عددا من العناصر التابعة له لخطف «مصطفى الأجهر» لكن تلعب الصدفة دورها، ويظهر «شتا- محمد جمعة» ويقول إنه هو «مصطفى الأجهر» فيختطفوه بالخطأ، ثم تنتقل الأحداث إلى رؤية «عصران- عمرو عبد الجليل لـ شتا- محمد جمعه» ويقول له إن حياته متوقفة على لحظه ميلاد، فلابد من استغلالها وهو الاتصال بمصطفى الأجهر حالا بهدف إنقاذه.

وبالفعل حدث ذلك، حيث تحدث «شتا- محمد جمعة مع مصطفى الأجهر- عمرو سعد»، بالفوز ووضح له الصوره فذهب إليه حتى يلحقه وقابل «عصران- عمرو عبد الجليل» ودارت محاورة نارية بينهما، الذى حملت الكثير من التكهنات الكثيرة وعلى رأسها وفاة «سعداوى- سيد رجب»، حيث قال له إن الرجل الذى يعمل معه في نهايته، فى إشارة منه لسيد رجب، ولكنه لم يقتنع «مصطفى الأجهر» بكل ذلك وأخذ شتا - محمد جمعة معه وتركه وغادر.

وانتهت الحلقه بحمل «سعداوى- سيد رجب» صندوق يحوي الكثير من الألغاز لإخفائه لكنه يذهب إلى مكان ما، لكى يضعه فيه ويشاهده ابنه «ميدا- أحمد صفوت».