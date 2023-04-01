السياحة تنظم جولة لمنظمي الرحلات الصينيين بمعالم القاهرة والأقصر

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برنامجا سياحيا بمدينتي القاهرة والأقصر، للوفد الصيني الذي تستضيفه الهيئة حاليا في زيارة تعريفية لمصر تستمر حتى 4 أبريل المقبل، ويضم الوفد 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة، وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

ويأتي تنظيم هذه الزيارة التعريفية في إطار استراتيجية الوزارة العمل والتحرك في الأسواق السياحية الهامة وكأحد أهم الأدوات الترويجية لاستقطاب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر ومنها من السوق الصيني.

وتضمنت زيارة الوفد بمدينة القاهرة زيارة منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى زيارة المنطقة التجارية ومنطقة البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير.

كما تضمنت زيارة الوفد بعض المناطق الأثرية والسياحية بمدينة الأقصر حيث زاروا منطقة وادي الملوك والمقابر الموجودة بها وخاصة مقبرة الملك ستي الأول التي تعتبر من أجمل وأكبر المقابر الموجودة بها، ومقبرة الملك رمسيس الثالث، ومقبرة الملك مرنبتاح، وتم تقديم لهم الشرح وتعرفوا على سبب دفن الملوك بهذا المكان، بالإضافة إلى زيارة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، ومعبد الأقصر، وقاموا برحلة نيلية، والتعرف على بعض المنشآت الفندقية الموجودة بالأقصر.

رافق الوفد خلال زيارتهم للأقصر، إبراهيم عبد السلام عضو مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة والمسئول عن السوق الصيني.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الصيني بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال البنية التحتية وخاصة التسهيلات التي وجدوها في شبكة الطرق والمواصلات بالقاهرة والأقصر وما تتمتع بها من مناظر جمالية، كما أشادوا بالتسهيلات الموجودة في أماكن دخول المزارات الأثرية المتنوعة.

وأعربوا عن سعادتهم وفخرهم بما شاهدوه من معالم وأماكن سياحية وأثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيرين إلى شغف السائح الصيني بمنتج السياحة الثقافية في مصر.

وأكدوا أهمية اللوحات الإرشادية والتعريفية الموجودة بالأماكن السياحية والأثرية، وأهمية وجود بعضها باللغة الصينية والتي بدأت وزارة السياحة والآثار في تنفيذها في بعض الأماكن والمطارات بمصر.

ومن المقرر أن يتوجه، الوفد الصيني، غدا لمدينة الغردقة، في إطار البرنامج السياحي الذي تنظمه لهم الهيئة، ليتعرفوا على المقومات السياحية والفندقية المتنوعة للمدينة، والاطمئنان على مستوى الخدمات الفندقية المُقدمة.

وكان الوفد الصيني، قد وصل أمس، مطار القاهرة الدولي، واستقبله مكتب الهيئة بالمطار وقدم كل التسهيلات اللازمة، وبعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم هذه الزيارة التعريفية للوفد الصيني بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين، وهو ما يأتي بالتزامن مع رفع جمهورية الصين الشعبية لجميع القيود المفروضة على السفر الدولي بعد جائحة كورونا، وبدء عودة السياحة الصينية إلى مصر والاحتفال بوصول أول فوج سياحي إلى مطار القاهرة في 20 يناير الماضي.