 غادة عبد الرازق: لا أصوم في أيام التصوير خلال شهر رمضان - بوابة الشروق
السبت 1 أبريل 2023 4:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

غادة عبد الرازق: لا أصوم في أيام التصوير خلال شهر رمضان

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 4:23 ص | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 4:23 ص

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، عن أنها لا تصوم عندما يكون لديها تصوير في شهر رمضان.

وأضافت خلال حوار لها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، إنها تصور حاليا مسلسل تلت التلاتة، مشيرة إلى أنها لا تصوم في أيام التصوير بسبب الأدوية التي تحصل عليها وضعف مناعتها.

وأوضحت أنها تقضي ساعات طويلة في التصوير، تصل إلى 20 ساعة متتالية، غير أنها أشارت إلى أنها تلتزم بالصيام في الأيام التي لا تصور فيها.

ولفتت إلى أنها تحب المكوث في البيت ومشاهدة التلفزيون، موضحة أنها اعتادت منذ زمن طويل على مشاهدة فوزاير نيللي وشريهان، وهي من أسباب حبها للفن والرغبة في الشهرة.

وتحدثت عن نشاطها الفني في الفترة المقبلة، قائلة إن موسم عيد الفطر سيشهد طرح فيلمها الجديد "البقاء للأصيع"، بمشاركة الفنانين بيومي فؤاد وأحمد آدم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك