غادة عبد الرازق: لا أصوم في أيام التصوير خلال شهر رمضان

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، عن أنها لا تصوم عندما يكون لديها تصوير في شهر رمضان.

وأضافت خلال حوار لها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، إنها تصور حاليا مسلسل تلت التلاتة، مشيرة إلى أنها لا تصوم في أيام التصوير بسبب الأدوية التي تحصل عليها وضعف مناعتها.

وأوضحت أنها تقضي ساعات طويلة في التصوير، تصل إلى 20 ساعة متتالية، غير أنها أشارت إلى أنها تلتزم بالصيام في الأيام التي لا تصور فيها.

ولفتت إلى أنها تحب المكوث في البيت ومشاهدة التلفزيون، موضحة أنها اعتادت منذ زمن طويل على مشاهدة فوزاير نيللي وشريهان، وهي من أسباب حبها للفن والرغبة في الشهرة.

وتحدثت عن نشاطها الفني في الفترة المقبلة، قائلة إن موسم عيد الفطر سيشهد طرح فيلمها الجديد "البقاء للأصيع"، بمشاركة الفنانين بيومي فؤاد وأحمد آدم.