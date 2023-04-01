قوات حفظ السلام الروسية تعلن انتهاك وقف إطلاق النار في منطقة شوشا بين أذربيجان وأرمينيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قوات حفظ السلام الروسية سجلت انتهاكات لوقف إطلاق النار في منطقة شوشا بمنطقة نزاع ناغورنو كاراباخ.

وأفادت الوزارة -في نشرة إخبارية عن نشاط وحدة حفظ السلام الروسية في ناجورنو قره باغ- إن "وحدة حفظ السلام الروسية تواصل تنفيذ المهام في ناجورنو قره باغ. وتراقب الوضع وتتحكم في الامتثال لوقف إطلاق النار على مدار الساعة في 30 مركز مراقبة. وكان هناك انتهاك لوقف إطلاق النار في منطقة شوشا".

وتقوم قيادة مجموعة حفظ السلام الروسية بالتحقيق في الحادث. تم تسيير الدوريات على طول ثلاثة طرق في مناطق مارتوني ومارتاكيرت وشوشا.