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الحلقة التاسعة من مسلسل ستهم.. روجينا تنفذ خطة الهروب المفاجئ

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 2:41 ص | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 2:41 ص

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "ستهم"، بطولة النجمة روجينا، تطوارت مفاجئة في الأحداث.

وشهدت الحلقة، هروب "ستهم" الشخصية التي تقدمها "روجينا"، من منزل شقيقها "جبر"، الشخصية التي يقدمها "محمد عبد الحافظ"، بعدما حدثت مشادة كلامية بينهما، بسبب رفضه عملها في المحجر بالجبل الأبيض بين العمال.

وقرر جبر، الذهاب إلى شقيقه الأكبر رماح " جهاد سعد"، لكي يخبره بما حدث وأن ستهم"روجينا"، تركت له المنزل، وكذلك أخبر شقيقه الأصغر مصطفى" إبراهيم السمان"، وبدؤوا بالبحث عنها، لكن رماح الأمر لا يعينه ولم يبحث عنها نهائيا، بل كل ما يشغل تفكيره، هو أخذ ابن شقيقه جناة "نانسي صلاح"، بعدما توضع مولدها، وأخذه منها ونسبه إليه، رفقة زوجته "سلوى عثمان".

وتنتهي الحلقة بظهور ستهم مع طفلتها الرضيعة "نور"، وقد سافرت وتركت بلدها، حيث انتقلت إلى الجيزة.

ويشارك في بطولة مسلسل ستهم عدد كبير من النجوم، أبرزهم، إياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج روؤف عبد العزيز.

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