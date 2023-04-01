الداخلية: لا صحة لوفاة طبيب نفسي أثناء حبسه احتياطيا بقسم شرطة جمصة

نفت وزارة الداخلية، ما تردد من إدعاءات بشأن وفاة طبيب نفسى أثناء حبسه احتياطياً بقسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية نتيجة عدم تقديم الرعاية الصحية له.

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانا مفصلا دحضت فيه هذه الشائعة، قائلة إنه بتاريخ 28 فبراير الماضى توفى عامل (نزيل بإحدى مراكز العلاج من الإدمان والأمراض النفسية الخاصة الكائنة بدائرة القسم)، وباستدعاء المدير المسئول (طبيب أمراض نفسية) قرر أن المتوفى نزيل بالمركز وكان يعالج من الإدمان.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، والانتقال للمركز السالف الإشارة إليه لإجراء المعاينة اللازمة.

وعقب ذلك، وجهت النيابة العامة للمدير المسئول تهمتى (تقديم مواد ضارة للعامل المذكور أدت إلى وفاته، وعدم استيفاء إجراءات ترخيص المنشأه الطبية المشار إليها)، وقررت حبسه على ذمة القضية.

وبتاريخ 6 مارس المنقضي، شعر الطبيب المذكور بحالة إعياء وتم نقله على الفور إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقى العلاج إلا أنه توفي، وورد تقرير من المستشفى يفُيد بأن الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة تنفسية حادة.

وبسؤال زوجته (طبيبة بشرية) لم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وفق البيان، الذي أشار كذلك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، مع تولي النيابة العامة التحقيق.