تراجعت أسعار الدواجن البيضاء 3 جنيهات بالمزارع المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 1 أبريل 2023، ليسجل سعر الكيلو 67 جنيها، مقابل 70 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، يتراوح سعر الدواجن في محلات التجزئة بين 73 و76 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البانيه بين 160 و175 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 74 و77 جنيها.

وذكر السيد، أن سعر الكتكوت هبط إلى 8 جنيهات، مقارنة بـ30 جنيها في بداية العام الجاري، موضحا أن انخفاض سعر الكتكوت يشير إلى خروج المربيين مرة أخرى من القطاع.

وقال السيد إن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من الدواجن البيضاء تجاوز الـ62 جنيها، مضيفا أن الأزمة الكبرى ليس في التكلفة ولكن في عدم توافر الأعلاف من الأساس.

وأكد أنه رغم ارتفاع أسعار الأعلاف إلى مستويات قياسية إلا أنها غير متوفرة.

وبحسب السيد، يتراوح سعر الذرة بين 19 و20 ألف جنيه، وتصل سعر الصويا إلى 36 ألف جنيه للطن، ويصل سعر العلف (منتج نهائي) إلى 26 ألف جنيه.

وأضاف أن سعر البيض الأبيض زاد بنحو جنيهين مسجلا 88 جنيها للطبق، مقابل 86 جنيها خلال تعاملات أمس، بينما استقر سعر البيض الأحمر عند 95 جنيها للطن عند باب المزرعة.

ويصل سعر البيض في محلات التجزئة إلى 98 جنيها لطبق البيض الأبيض، و105 جنيهات لطبق البيض الأحمر.