 ضبط 5 عناصر جنائية غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات بالإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط 5 عناصر جنائية غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 12:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 12:56 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة.

ووجهت إليهم تهم محاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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