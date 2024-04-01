البيت الأبيض يؤكد عقد اجتماع افتراضي مع الجانب الإسرائيلي لمناقشة هجوم رفح

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير أن ممثلين عن الحكومة الأمريكية وممثلين للقيادة الإسرائيلية سيجرون مساء اليوم الاثنين(بالتوقيت المحلي) مشاورات عبر الفيديو حول الهجوم البري الذي تزمع إسرائيل شنه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة الفلسطيني.

تأتي تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض تأكيدا لتقارير إعلامية كشفت عن هذه المشاورات في وقت سابق.

وأوضحت المتحدثة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيدير المناقشات من الجانب الأمريكي، وذكرت أن هذا الموعد تم الاتفاق عليه يوم الجمعة الماضي، وكان الهدف من ذلك هو تحديد موعد للمحادثات بأسرع ما يمكن نظرا للطبيعة الملحة للوضع.

ولم تحدد جان-بيير ما إذا كانت هذه المشاورات سيعقبها اجتماع شخصي.

وكان موقع إكسيوس الإخباري كشف عن هذه المشاورات الافتراضية ليل أمس الأحد استنادا إلى أربعة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، غير أن البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعلقا على ما أورده الموقع في ذلك الوقت.

يشار إلى أنه كان من المفترض أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع الماضي للاستماع إلى المخاوف الأمريكية بشأن الهجوم البري المزمع وتقديم البدائل له.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ألغى الرحلة بعد أن أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون معارضة من الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الجمعة أن الإسرائيليين اقترحوا بعد ذلك تأجيل المحادثات حتى يوم الاثنين. لكن القضايا السياسية الداخلية الإسرائيلية حالت دون ذلك.

وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن حقيقة عقد الاجتماع الآن افتراضيا يمكن أن تساعد نتنياهو على "حفظ ماء الوجه". وهذا من شأنه أن يسمح له بمواصلة النقاش مع البيت الأبيض دون الحاجة إلى إرسال وفد إلى واشنطن.

وتوترت العلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. وتعارض واشنطن شن هجوم بري واسع النطاق في رفح بسبب وجود مئات الآلاف من المدنيين هناك وتحث إسرائيل على البحث عن خيارات بديلة.