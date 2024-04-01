ارتفاع ثقة شركات الخدمات في اليابان إلى أعلى مستوياتها منذ 3 عقود

سجلت شركات قطاع الخدمات في اليابان أعلى مستوى للثقة منذ أكثر من 3 عقود، في الوقت الذي تراجعت فيه ثقة شركات التصنيع، بحسب نتائج المسح التي نشرها بنك اليابان المركزي اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما، بحسب المسح ربع السنوي للبنك المركزي المعروف باسم مسح تانكان. في الوقت نفسه تراجع مؤشر شركات التصنيع الكبرى من 13 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 11 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي.

يذكر أن قراءة المؤشر تشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة في القطاع يفوق عدد الشركات المتشائمة.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن تدهور الثقة في قطاع التصنيع يعكس تأثير الفضائح التي تعرضت لها بعض شركات السيارات اليابانية والتي أدت إلى اضطراب الإنتاج في أكبر شركات السيارات في اليابان، بالإضافة إلى الزلزل الكبير الذي تعرض له إقليم إيشيكاوا في بداية العام الحالي. وتراجع المؤشر الفرعي لثقة شركات قطاع السيارات خلال الربع الأول بمقدار 15 نقطة كاملة.

من ناحيته قال يوشيماسا ماروياما كبير محللي سوق المال في شركة إس.إم.بي.سي نيكو سيكيورتيز إن التدهور في ثقة شركات التصنيع يعود بشكل أساسي إلى فضائح بعض الشركات لكنه مؤقت "لا يوجد هنا ما يشير إلى تدهور في الأسس الاقتصادية وهو أمر جيد بالنسبة لبنك اليابان المركزي".

وأضاف ماروياما أن البيانات تؤكد احتمال استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد الياباني.

يذكر أن تقرير تانكان ربع السنوي هو أخر بيانات اقتصادية رئيسية تصدر في اليابان قبل الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي لمراجعة السياسة النقدية لليابان