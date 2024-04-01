أعلنت وكالة الإحصاء الإندونيسية، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم في إندونيسيا إلى أكثر من 3%، ليقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الإندونيسي، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء خلال شهر رمضان بسبب زيادة الطلب.

وذكرت وكالة الإحصاء اليوم الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مارس الماضي إلى 05ر3% سنويا، وهو أعلى معدل له منذ أغسطس الماضي. كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء 91ر2%، في حين يستهدف البنك المركزي معدل تضخم بين 5ر1 و5ر3% خلال العام الحالي.

وظلت تكلفة السلع الغذائية ومنها البيض والدواجن والأرز أكبر محرك للتضخم، حيث ارتفع المؤشر الفرعي الأشد تقلبا للغذاء بنسبة 33ر10%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي عامين.

في الوقت نفسه، فإن ارتفاع معدل التضخم يمكن أن يحد من قدرة البنك المركزي على تخفيف السياسة النقدية. كما أن ضعف قيمة الروبية أمام العملات الرئيسية تمنع البنك المركزي من خفض سعر الفائدة الرئيسية البالغ 6% رغم أن مؤشر أسعار المستهلك سجل تراجعا خلال الشهور السابقة.

وقال بيري وارجيو محافظ البنك المركزي الإندونيسي في إيجاز صحفي يوم 20 مارس الماضي إنه واثق من أن ارتفاع أسعار الغذاء المتذبذبة مؤقت، ومازال يرى فرصة لخفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وتراجع سعر الروبية بنسبة 39ر0% اليوم الاثنين ليصل إلى 15917 روبية لكل دولار وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

وقالت أماليا أدينينجار ويدياسانتي، القائمة بأعمال رئيس وكالة الإحصاء، إن موسم حصاد الذرة والأرز بدأ في مارس الماضي، وهو ما قد يساعد في خفض وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء، مضيفة أنه من غير المحتمل ارتفاع أسعار النقل، كما حدث في مواسم العيد السابقة بسبب تراجع أسعار الشحن.