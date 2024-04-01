مجلس الأمن القومي في النمسا يجتمع الاسبوع المقبل لبحث شبكات التجسس الروسية

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دعا المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي بعد اعتقال شخص كان يعمل في وكالة الاستخبارات الداخلية المنحلة في البلاد بتهمة التجسس.

وأعلن نيهامر الذي ينتمي إلى حزب الشعب النمساوي المحافظ اليوم الاثنين إنه من الضروري منع "شبكات التجسس الروسية" من تهديد النمسا "من خلال التسلل أو استغلال الأحزاب السياسية أو الشبكات".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن القومي النمساوي يوم 9 أبريل الجاري.

وأصدرت محكمة الدولة في فيينا أمس الأحد قرارا باحتجاز موظف سابق في المكتب الاتحادي لحماية الدولة ومكافحة الإرهاب، المنحل حاليا رهن المحاكمة. وكان الرجل قد تم اعتقاله يوم الجمعة الماضي بتهم اساءة استغلال منصبه وممارسة نشاط استخباراتي سري يضر بالنمسا.

من جانبه، نفى الرجل التهم الموجهة إليه.