جون دوران إلى فنربخشة رسميا

أعلن نادي النصر السعودي، مساء الأحد، إعارة مهاجمه الكولومبي جون دوران إلى نادي فنربخشة التركي لمدة موسم واحد.

يذكر أن دوران انتقل إلى نادي النصر قادما من أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

شارك المهاجم الدولي البالغ من العمر 21 عاما، في 18 مباراة بقميص نادي النصر السعودي في جميع المسابقات، وأحرز خلالهم 12 هدفًا.

ويمتد عقد جون دوران مع النصر حتى صيف 2030، وارتدى القميص رقم 9 عند انضمامه لصفوف الفريق، حيث قال النادي السعودي في بيانه حينها "الرقم الأغلى (9) يعود إلى قميص النصر مجددًا".

وقبل انضمامه للنصر، لعب دوران 20 مباراة مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم منها 4 مباريات بشكل أساسي، وسجل 7 أهداف.

كما لعب أيضا 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وسجل 3 أهداف، إضافة إلى هدفين في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.