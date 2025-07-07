أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة الجديد بالزمالك لم يغادر منصب المدير الرياضي في الفريق البترولي حتى الآن.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات قناة أون سبورت: "عبد الناصر محمد هو من مؤسسي نادي إنبي، واسمه ارتبط بنا، وهو قيمة كبيرة جدًا".

وأضاف: "عبد الناصر محمد لم يتقدم باستقالته من نادي إنبي، ولم تتم إقالته، ولم يغادر بالاتفاق معنا، وهو مستمر معنا كمدير رياضي حتى هذه اللحظة وفقًا لرغبته بجانب عمله كمدير كرة في الزمالك".

وتابع: "الزمالك أيضًا لم يتواصل معنا للحصول على خدمات عبد الناصر محمد، ودوره كمدير رياضي في إنبي مقتصر على الرياضات الأخرى، وليس كرة القدم".

وأكمل: "قرأت بيان عبد الناصر محمد، وكتب فيه أنه يتعجب جدًا من تصريحاتي، وأقول له لا أحد يتعجب من تصريحاتي، وحديثي إما تصدقه أو لا".

وأتم أيمن الشريعي تصريحاته قائلًا: "وفقا للقرارات الإدارية لا ينبغي أن يجمع عبد الناصر محمد بين منصبين في إنبي والزمالك، وهناك أمور مالية معه لم تحسم".

وكان نادي الزمالك قد أعلن مساء الأحد إعادة تشكيل الجهاز الإداري للفريق الأول، حيث تولى عبد الناصر محمد منصب مدير الكرة، خلفًا لوائل القباني.