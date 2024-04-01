ماذا حدث بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مستشفى الشفاء ومحيطها في قطاع غزة؟

أفادت تقارير إعلامية بانسحاب القوات الإسرائيلية من مستشفى الشفاء ومحيطها في قطاع غزة بعد أسبوعين من اقتحامه وحصاره وتنفيذ عملية عسكرية بداخله.



وأفاد تلفزيون فلسطين عبر منصة تلجرام، بأن "جيش الاحتلال ينسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين".



وأضاف أنه تم "إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة وحجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدا".



وذكر موقع فلسطين الآن الإخباري "أن قوات الاحتلال تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب المدينة، وأن الآليات المنسحبة أطلقت النيران بكثافة عشوائيا أثناء انسحابها".



وأضاف الموقع أن "لجان الطوارئ تدعو المواطنين لعدم الاستعجال في تفقد أوضاع محيط مستشفى الشفاء خشية وجود كمائن وقناصة في محيط الشفاء وتدعوهم لترك المرحلة الأولى لجهات الاختصاص".



وقالت مصادر طبية إنه تم العثور على عشرات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء وبالشوارع والطرق المحيطة به غربي مدينة غزة.



فيما قال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة إن "قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي بغزة".