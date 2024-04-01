شاهد مستشفى الشفاء في غزة كيف كانت وكيف أصبحت بعد العدوان الإسرائيلي

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، بعد حصار واقتحام استمرا نحو 14 يوما.

وكما هو معهود من الاحتلال، فحيثما تطأ قدمه تُحدث دمارا، فبعد انسحاب قوات الاحتلال عُثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة.

وقال المصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر اليوم الاثنين، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة.

وتحدث شهود عيان عن أن الانسحاب كشف عن إحراق قوات الاحتلال لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.

وكالة الصحافة الفلسطينية

وأوضحت مصادر طبية، أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، وأحرق بقية المبنى فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي، ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، وكذلك أحرق مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمر مبنى العيادات الخارجية.

مشاهد الدمار دفعت الكثيرين لمقارنة الحالة التي كانت عليها مباني مجمع الشفاء قبل عمليات الاقتحام والقصف، وما أصبحت عليه بفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل 14 يوما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به ونفذ عملية عسكرية واسعة فيه، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى ومئات حالات الاعتقال.

وكالة الصحافة الفلسطينية

وتأسس مجمع الشفاء الطبي عام 1946، حيث أنشأه وقتها الانتداب البريطاني. وبمرور الوقت، تطور المجمع وأصبح أكبر مجمع طبي، حيث يضم ثلاث مستشفيات متخصصة، ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة.

تبلغ مساحة مجمع الشفاء الطبي 45 ألف متر مربع؛ ويتكون من عدة أبنية، بمسطح بناء قائم يبلغ 15 ألفا و235 مترا مربعا.

وكالة الصحافة الفلسطينية

ويقدم المستشفى الخدمات لسكان مدينة غزة، بالإضافة إلى استقبال حالات من مدن أخرى لا تتوفر فيها مستشفيات متخصصة، كونه أكبر مجمع طبي في القطاع.

ويضم المجمع 3 مستشفيات متخصصة:

1- مستشفى النساء والتوليد، ويشمل قسم حضّانة الأطفال الخدج

2- مستشفى الأمراض الباطنية

3- مستشفى الجراحة

وهناك قسم للطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط؛ كما يضم المجمع أقساما طبية مساندة، مثل الأشعة، ومختبر وبنك دم، والعلاج الطبيعي، وتخطيط السمع والأعصاب، فضلا عن صيدلية ووحدة هندسة وصيانة الأجهزة الطبية.

وكالة الصحافة الفلسطينية