روني ينتقد أموريم بعد البداية المتعثرة لمانشستر يونايتد في البريميرليج

انتقد واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للنادي، مؤكدا أن الأخير لم يعد يملك أي أعذار بعد الإنفاق الضخم في الصيف، وأنه مطالب بتحقيق الانتصارات بشكل عاجل قبل أن يزداد الضغط عليه.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار في أول مباراتين له بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، رغم صرف أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال واين روني في برنامجه «ذا واين روني شو»: «لا أعذار الآن للمدرب هذا الموسم، عليه أن يبدأ بتحقيق النتائج وبسرعة بمجرد أن ندخل أكتوبر أو نوفمبر، وإذا لم تتغير النتائج بشكل جذري عندها سيبدأ الضغط الحقيقي».

وأضاف: «كان يجب أن ينطلقوا بقوة هذا الموسم، لكن الحصول على نقطة واحدة من 6 هو أمر مقلق».

وتابع: «من الصعب أن أجلس هنا وأقول: نعم، هو الرجل المناسب بنسبة 100%. لا أظن أن روبن نفسه سيقول ذلك بناءً على ما رأيناه منذ وصوله».

وأوضح: «أعتقد أن التعاقدات في الصيف كانت جيدة، رغم أنني كنت أود رؤية لاعبين اثنين إضافيين أو ثلاثة، لكن من الصعب القول إنه سيكون مدربنا لخمس سنوات قادمة بناءً على ما شاهدناه».

وأردف: «قد أكون متسرعًا لأننا ما زلنا في الجولة الثانية فقط، لكن الإشارة المقلقة أننا نرى أشياء تكررت من الموسم الماضي، وهذا مقلق».

وواصل: «حصل الفريق على فترة إعداد كاملة وجلب لاعبين جدد، وكان من المفترض أن نرى أداءً أفضل وفهمًا أوضح للأدوار داخل الفريق، اللاعبون يتنقلون بين مراكز مختلفة ولا يوجد استقرار في التشكيلة».

وأتم: «هناك قدرات كبيرة داخل الفريق، لكن المقلق أنه حتى مع ثلاثة مدافعين في الخلف، من السهل على المهاجمين اختراقهم».