تحدث الفنان كريم عبدالعزيز، عن دور حسن الصباح الذي قدمه في مسلسل الحشاشين الذي يُعرض حاليا في الموسم الدرامي الرمضاني.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الراديو بيضحك» على إذاعة الراديو 9090، إن هذا الدور هو أصعب شخصية مرّت عليه طوال مشواره الفني.

وأضاف أنه قد يتخيل أن يؤدي دور زعيم عصابة، لكن أداء دور تاجر دين وممارسة استقطاب وتجنيد وغيرة جنونية هي شخصية تكون مغرية لأي ممثل كونها معقدة ومركبة.

وأشار إلى أن الشخصية لها الكثير من الأبعاد، موضحا أنه عندما جلس مع المخرج بيتر ميمي للتحضير للعمل جرى دمج شخصيات كثيرة في شخصية واحدة.

ولفت إلى أن هذه الشخصية لها عدة مراحل، من بداية الدعوة وتصديق الجنون وتصديق الإلوهية، معقبا بمداعبة: «شخصية تودينا مستشفى المجانين وإحنا موافقين».