رئيس شركة الريف المصرى الجديد يدرس تصنيع آلات زراعية متطورة بأيادى مصرية وخبرات بولندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة لشركة تنمية الريف المصري الجديد، خلال لقائه مع سفير جمهورية بولندا لدى القاهرة، ميهاو موركوتشينسكى، إمكانية نقل الخبرات البولندية الرائدة فى تقنيات الزراعة الذكية والميكنة الزراعية، ودراسة إمكانية تصنيع جرارات زراعية متطورة بأيادى مصرية وخبرات بولندية.

كما ناقش عبدالوهاب، بحسب بيان اليوم، إمكانية التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة داخل نطاق أراضى المشروع، بالإضافة إلى دعم سلاسل القيمة المضافة من خلال التعاون فى مجالات التصنيع الزراعى والغذائى، وفرص التعاون المشترك بين المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وعدد من كبرى الشركات والمؤسسات البولندية العاملة فى قطاعات الميكنة الزراعية والزراعة الذكية والتصنيع الغذائى والتنمية المستدامة.

كما تم التطرق إلى إمكانية عقد شراكات بين مؤسسات وشركات بولندية متخصصة وبين المستثمرين والشباب من المنتفعين بأراضى المشروع، بما يسهم فى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الإستدامة.

وأكد عبد الوهاب، أن المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان يفتح أبواباً واسعة أمام الشراكات الجادة والمثمرة، ويمثل نموذجاً متكاملاً للتنمية الزراعية الحديثة القائمة على أسس علمية واقتصادية.

وتابع: "نتطلع إلى التعاون مع الجانب البولندى فى مجالات التكنولوجيا الزراعية وتوليد الطاقة المتجددة والتصنيع الغذائى، ونرحب بكل ما يسهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق الأمن الغذائى لمصر والمنطقة".