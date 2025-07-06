من المتوقع أن تستمر الأجواء الحارة في معظم أنحاء اليونان اليوم الأحد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب 40 درجة مئوية أو أكثر.

ومن غير المتوقع أن تتراجع حدة الحرارة الشديدة حتى يوم الخميس المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الأحد.

ونقلت "إيكاتيميريني" عن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن مناطق مقدونيا، وثيسالي، وإبيروس، والبر الرئيسي الغربي، ستشهد أعلى درجات حرارة، والتي من المتوقع أن تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

بينما ستشهد المناطق الشرقية من البر الرئيسي وبيلوبونيز ارتفاعا أقل بقليل في درجة الحراراة، حيث ستتراوح بين 37 و39 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة في الجزر الأيونية بين 35 و36 درجة مئوية.

ومن المرجح أن تكون الرياح في غرب البلاد خفيفة ومتغيرة السرعة، حيث ستزداد سرعتها بصورة طفيفة من الغرب باتجاه الشمال الغربي خلال ساعات الظهر وحتى فترة ما بعد الظهر.