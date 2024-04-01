استرداد الليرة التركية خسائرها المبكرة وارتفاع قيمتها مقابل الدولار

استردت الليرة التركية خسائرها المبكرة وارتفعت قيمتها أمام الدولار، في ختام تعاملات، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اعتزامه منح فريقه الاقتصادي المزيد من الوقت لتحقيق نتائج رغم تعرضه لهزيمة غير مسبوقة في الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا أمس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الليرة ارتفعت بنسبة 2ر2% أمام الدولار في ظل تعاملات محدودة بسبب عطلة عيد الفصح في العديد من الأسواق الأوروبية.

وبحلول الساعة الثالثة و45 دقيقة بعد ظهر اليوم بتوقيت إسطنبول ارتفعت الليرة بنسبة 3ر1% إلى 9615ر31 ليرة لكل دولار، لتصبح أفضل العملات الصاعدة أداء اليوم.

وتعرض حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان لهزيمة صادمة في الانتخابات أمس، بعدما فقد حكم الكثير من المدن بما في ذلك إسطنبول وأنقرة لصالح المعارضة.

واعترف الرئيس التركي سريعا بالهزيمة في خطاب له في منتصف ليل أمس، قائلا إنه يجب التعلم من دروس الهزيمة، في حين قال إنه يتوقع ظهور نتائج إيجابية لبرنامج تحفيز الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأعرب الرئيس التركي عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات المحلية التي أظهرت انتكاسة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه.

وقال أردوغان لأنصاره في مقر حزبه بالعاصمة أنقرة: "للأسف، لم نتمكن من الحصول على النتائج المنشودة والمأمولة في اختبار الانتخابات المحلية".

وحصل حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، على أكبر عدد من مقاعد رؤساء البلديات في 81 مدينة، وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ووصف مراقبون النتيجة بأنها هزيمة تاريخية لحزب أردوغان الإسلامي.

وذكرت الأناضول، بعد فرز 90% من الأصوات، أن حزب الشعب الجمهوري العلماني تمكن من الاحتفاظ بأكبر المدن في إسطنبول والعاصمة أنقرة في مواجهة حزب العدالة والتنمية بفارق كبير.

وقال أردوغان لأنصاره "سنقيم نتائج الانتخابات بصدق... وسنقوم بالنقد الذاتي بشجاعة".