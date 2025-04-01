صن داونز يهزم الترجي بهدف في دوري الأبطال

اكتفى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف وحيد في شباك ضيفه الترجي التونسي خلال مباراة الذهاب لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى ملعب لوفتوس فيرسفيلد، استفاد صن داونز من هدف سجله نجمه الناميبي بيتر شالوليلي مطلع الشوط الثاني ليحسم موقعة الذهاب لمصلحته.

ويجدد الفريقان المواجهة الأسبوع المُقبل في رادس، حيث سيلعب بطل تونس على إمكانية الفوز بثنائية نظيفة أو بفارق هدفين للتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

أما صن داونز فيكفيه التعادل بأي نتيجة أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف لأكثر من 1-0 من أجل الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

وتستكمل مباريات ربع النهائي الأفريقي، حيث يتقابل مساء اليوم الثلاثاء الأهلي مع الهلال السوداني، بينما مولودية الجزائر يستقبل أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ويلعب بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي.