الادعاء الهولندي :هناك دافع إرهابي وراء هجوم بسكين في امستردام

يعتبر مكتب المدعي العام في هولندا، أن هناك دافعا إرهابيا وراء الهجوم الأخير بسكين في أمستردام، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص، ويُشتبه في أن الرجل الذي تم القبض عليه متهم بـ5 تهم تتعلق بالشروع في القتل أو القتل غير العمد بهدف إرهابي.

ولم تكشف هيئة الادعاء ما إذا كان المشتبه به قد أدلى بتصريح حول دوافعه، مشيرة إلى ضرورة توخي الحذر بسبب التحقيقات الجارية.

وزُعم في الأسبوع الماضي، أن رجلا طعن مارة بشكل عشوائي وسط العاصمة الهولندية بالقرب من القصر الملكي.

وأصاب الرجل الذي كان بحوزته عدة سكاكين، خمسة أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة.

وتمكن سائح بريطاني من السيطرة على المشتبه به، وهو أوكراني (30 عاما).

والضحايا هم من الولايات المتحدة وبلجيكا وبولندا وهولندا.

وبحسب تقارير، لا يزال 4 منهم في المستشفى، وحالتهم مستقرة.