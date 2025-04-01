 «العيد أحلى».. تزايد أعداد المترددين على مراكز شباب شمال سيناء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«العيد أحلى».. تزايد أعداد المترددين على مراكز شباب شمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الثلاثاء 1 أبريل 2025 - 3:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أبريل 2025 - 3:18 م

شهد مركز شباب مدينة العريش تزايد أعداد المترددين على مدار اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك ضمن فعاليات مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للموسم الرابع على التوالي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

من جانبه أوضح إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن مراكز الشباب والأندية استقبلت المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد "عبد الوهاب"، أن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، تأتي تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط، بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كل الأعمار ومختلف الفئات.

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