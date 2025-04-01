صلاح يطارد رقما قياسيا جديدا أمام إيفرتون

يسعى النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، لتحقيق رقم قياسي جديد مع "الريدز" عندما يواجه إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول غريمه إيفرتون مساء غدٍ الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من البريميرليج.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.

وشهدت مواجهات صلاح أمام إيفرتون تألقًا لافتًا، حيث ساهم في 8 أهداف خلال آخر 7 مباريات لعبها ضد "التوفيز" في البريميرليج، مسجلًا 6 أهداف وصانعًا هدفين، كما نجح في التسجيل والصناعة خلال مباراة الدور الأول هذا الموسم على ملعب "جوديسون بارك".

وفي حال نجح صلاح في تسجيل وصناعة هدف خلال مواجهة الغد، فسيصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق هذا الإنجاز في مباراتي الذهاب والإياب ضد إيفرتون في موسم واحد، بعد كريس ساتون (1993-1994) وآلان شيرر (1994-1995).

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، ويأمل في تعزيز رصيده وتحقيق رقم جديد في سجله الحافل مع ليفربول.