روسيا تحذر من عواقب كارثية بعد تهديدات ترامب بقصف إيران

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حذرت روسيا من أن توجيه ضربات للبنية التحتية النووية الإيرانية ستكون له عواقب "كارثية"، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في مقابلة مع مجلة (الشؤون الدولية) الروسية نُشرت مقتطفات منها اليوم الثلاثاء "التهديدات تُسمع بالفعل، والإنذارات تُسمع أيضا".

وأضاف: "نعتبر مثل هذه الأساليب غير لائقة ونستنكرها ونعتبرها وسيلة (للولايات المتحدة) لفرض إرادتها على الجانب الإيراني"، وفقا لوكالة رويترز.

وأحجمت موسكو عن توجيه انتقادات حادة لترامب، الذي سارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصلاح العلاقات معه في تقارب أثار قلق أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.

وعرض الكرملين التوسط بين إدارة ترامب وإيران التي وقّعت معها روسيا اتفاقية شراكة استراتيجية في يناير كانون الثاني.

وفي أول تعليق منذ رفض طهران إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، هدد ترامب في لقاء مع شبكة إن.بي.سي نيوز مطلع الأسبوع بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها إذا لم تبرم اتفاقا بشأن برنامجها النووي.

وقال: "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف، سيكون قصفا لم يروا مثله من قبل".

وخلال ولايته الأولى أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق أبرمته إيران مع قوى عالمية في 2015 ونص على فرض قيود مشددة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.

وتقول طهران إنها بحاجة إلى الطاقة النووية لأغراض سلمية وتنفي سعيها إلى صنع قنبلة ذرية.

وذكر ريابكوف أن تصريحات ترامب في الآونة الأخيرة لم تُؤد سوى إلى "تعقيد الوضع" في ما يتعلق بإيران.

وقال: "عواقب ذلك، وخاصة إذا استهدفت الضربات البنية التحتية النووية، قد تكون كارثية على المنطقة بأسرها".

وأضاف: "بينما لا يزال هناك وقت ’والقطار لم يغادر بعد’، علينا مضاعفة جهودنا مجددا للتوصل إلى اتفاق على أساس معقول. روسيا مستعدة لمساعدة واشنطن وطهران وكل من يهمه الأمر".