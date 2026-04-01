انتزع منتخب الكونغو الديمقراطية بطاقة التأهل قبل الأخيرة لكأس العالم 2026 بالفوز بهدف على جامايكا، في نهائي الملحق العالمي، بالساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

سجل أكسيل توانزيبي مدافع بيرنلي الإنجليزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 100 من المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين في المكسيك.

وبذلك يتأهل المنتخب الكونغولي لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد غياب دام 52 عامًا.

وكان للمنتخب الكونغولي مشاركة وحيدة تحت مسمى زائير في مونديال 1974 الذي استضافته ألمانيا الغربية.

وأصبح "الفهود" عاشر منتخب من قارة أفريقيا يتأهل لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وسبق المنتخب الكونغولي لمونديال 2026 من القارة السمراء منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر وكاب فيردي وغانا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار والسنغال.

ولكن الكونغو الديمقراطية خاضت أطول مشوار بعدما احتلت المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة خلف السنغال المتصدرة (24 نقطة) والتي تأهلت مباشرة.

وواصلت الكونغو الديمقراطية مشوارها بالصعود لمرحلة الملحق الأفريقي، حيث فازت على الكاميرون 1 / صفر في الدور قبل النهائي، ثم تغلبت بركلات الترجيح على نيجيريا بعد التعادل 1 / 1 في المباراة النهائية.

واستمر المشوار الطويل بالتأهل للملحق العالمي بين القارات، حيث تأهل مباشرة للنهائي بفضل القرعة، ليلاقي جامايكا التي فازت على كاليدونيا الجديدة بنتيجة 1 / صفر في قبل النهائي.

وسيتنافس منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يضم بين صفوفه فيستون مايلي مهاجم بيراميدز في المجموعة العاشرة التي تضم البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.