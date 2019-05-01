بولتون: بومبيو ولافروف سيجريان محادثات هاتفية اليوم بشأن فنزويلا

أعلن جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للأمن، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيجري محادثات هاتفية، اليوم الأربعاء، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، بشأن الأوضاع في فنزويلا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بولتون لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية، مضيفا:" اعتقد أن محادثات مايك مخطط لها أن تجرى اليوم".

وتنظر الولايات المتحدة إلى روسيا باعتبارها داعما مهما للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكان بومبيو أعلن أمس الثلاثاء، أن مادورو كان يستعد لمغادرة فنزويلا لكن روسيا أقنعته بالبقاء، ونفت وزارة الخارجية الروسية صحة هذه المعلومات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لشبكة "سي إن إن": "تحاول واشنطن أقصى ما بوسعها من أجل إحباط الجيش الفنزويلي وتستعين الآن بأعمال زائفة في إطار حرب المعلومات".

ووفقا لبولتون، فإن الولايات المتحدة تسعى من أجل منع روسيا من كسب المزيد من القوة والنفوذ في فنزويلا "وأهم نقطة نفعلها في هذا الشأن هي ألا نرى الروس يسيطرون على دولة في النصف الغربي للكرة الأرضية، لا بشكل مباشر ولا عبر ممثليهم وهم الكوبيون".