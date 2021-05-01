ذكرت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 15 ألفا و498.

وأوضح تقرير للوزارة أنه تم تسجيل 5 آلاف و167 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و 70 ألفا و366.

وأضاف التقرير أنه تم رصد 7 آلاف و 295 حالة شفاء جديدة من المصابين بالمرض، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في العراق إلى 949 ألفا و341.

وأشار التقرير، إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 38 ألفا و287 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و376 ألفا و388.

ونوه التقرير إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 351 ألفا و680.