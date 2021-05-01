 الهند تتسلم أول 150 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي - بوابة الشروق
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الهند تتسلم أول 150 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي

نيودلهي - د ب أ
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 7:47 م | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 7:47 م

تسلمت الهند أول 150 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي، وصرح ديباك سابرا، الرئيس التنفيذي للمكونات الدوائية النشطة والخدمات في مختبرات دكتور ريديز، التي ستوزع الجرعات، في بيان اليوم السبت، بأن شحنة اللقاح وصلت من روسيا إلى حيدر أباد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر سابرا: "سيخضع طرح الشحنة للتصاريح اللازمة، التي سيتم إنهاء إجراءاتها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وسيتم استخدام الكمية الأولية كجرعات إرشادية لضبط سلسلة التوريد.

وأشار سابرا إلى أن المزيد من الشحنات ستصل "في الأسابيع القليلة المقبلة".

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