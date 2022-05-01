زيلينسكي يستقبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي في كييف

التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الرئيس الأوكراني اليوم الأحد إنه عقد اجتماعا مع نانسي بيلوسي في كييف ونشر مقطعا مصورا لزيارتها، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وكتب فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا "شكرا للولايات المتحدة للمساهمة في حماية سيادة دولتنا ووحدة أراضيها"، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأرفق مع تغريدته فيديو يظهر فيه محاطا بحراس مسلحين لدى استقباله نانسي بيلوسي ووفدا من الكونجرس أمام مقر الرئاسة في كييف ومن ثم خلال اجتماع مع المسؤولين الأمريكيين.

وأكد زيلينسكي "الولايات المتحدة هي من الأطراف الداعمة الرئيسية لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي".

وقالت بيلوسي في المقطع المصور الذي نشره زيلينسكي على تويتر "لدينا قناعة بأننا نزوركم لنقول شكرا لقتالكم من أجل الحرية.. تخوضون معركة من أجل الجميع. التزامنا هو أن نكون بجانبكم حتى ينتهي القتال".

وجاء في بيان صادر عن الوفد الأمريكي الذي يتوجه بعد كييف إلى جنوب شرقي بولندا ووارسو "توجه وفدنا إلى كييف لتوجيه رسالة مدوية ولا لبس فيها إلى العالم بأسره ومفادها أن الولايات المتحدة تقف بجانب اوكرانيا"، وشدد على أن "دعما أمريكيا إضافيا في طريقه" إلى أوكرانيا.

وجاءت زيارة نانسي ووفد الكونجرس بعد أسبوع على زيارة لكييف قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، أعلنا خلالها العودة التدريجية للوجود الدبلوماسي الأمريكي إلى أوكرانيا ومساعدة إضافية مباشرة وغير مباشرة تزيد على 700 مليون دولار.