السجن 5 أعوام لفلسطيني متهم بالانضمام لتنظيم داعش في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، اليوم السبت، "ع.ي.ع"، فلسطيني الجنسية، بالسجن لمدة 5 أعوام، وإبعاده خارج البلاد، بعد تنفيذ الحكم عليه، ووضعه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد؛ لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية "داعش"، وذلك في القضية رقم 1090 لسنة 2022 جنايات أمن دولة طوارئ ثانٍ المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي الأجهزة في محافظة الإسكندرية، إخطارًا يفيد انضمام شخص إلى جماعة إرهابية "داعش" بهدف قلب نظام الحكم والإعتداء على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة خاصة "قوات الشرطة والجيش".

وكشفت التحقيقات، قيام المتهم، محل إقامته منطقة المندرة، وشهرته "عبدالله الفلسطيني" بالانضمام إلى جماعة "داعش" الإرهابية، والتي تهدف إلى قلب نظام الحكم، وتمويل إرهابيين لتسفيرهم خارج البلاد، والانضمام إلى "داعش سوريا" للقتال ضد الجيش السوري.

وتبين من التحريات أن المتهم اعتنق الفكر الداعشي الإرهابي الذي يُجِبْ الخروج على الحاكم بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم، ودماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة والحيوية والسياحية بعمليات عدائية.

وأضافت التحقبقات أن المتهم - كان يقوم - عقب تلقيه تعليمات من إرهابيين هاربين خارج البلاد، واستقطاب أشخاص جدد، وتمويلهم بأموال للسفر إلى سوريا، وتلقيهم دورات في صناعة المفرقعات، والعودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الجيش والشرطة.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وبتفتيش محل سكنه عُثر على جهاز "لابتوب" يحتوي على مجموعة من المراسلات والشعارات لتنظيم داعش الإرهابي، وصور مع أشخاص قام بتمويلهم للسفر خارج البلاد، وانضمامهم إلى داعش بعد أن أمدهم بعملات أجنبية بالدولار.

تم تحرير محضرًا بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وسكرتير الجنايات، إبراهيم غريب.