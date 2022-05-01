روجينا تعلن خوضها ماراثون دراما رمضان 2023 بمسلسل «ستهم»

أعلنت الفنانة روجينا عن خوضها ماراثون دراما رمضان 2023 بمسلسل جديد بعنوان "ستهم"، في ثاني تعاون للعام الثاني على التوالي مع المخرج رؤوف عبد العزيز، بعد نجاح تجربتهما هذا العام في مسلسل "انحراف".

ونشرت روجينا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لها وهي ترفع هاتفها المحمول وعليه صورة بوستر المسلسل المقبل، وعلقت كاتبة "بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح في مسلسل (ستهم) رمضان 2023.. رائعة المؤلف ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز".

وحقق مسلسل "انحراف" لروجينا، نجاحا جماهيريا كبيرا، خلال سباق دراما رمضان 2022، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ملئ بالإثارة والغموض ببصمة المخرج رؤوف عبد العزيز الذي استطاع أن يوظف العمل الدرامي والسيناريو المكتوب بشكل مختلف للدراما الاجتماعية المليئة بالغموض منذ بداية الحلقات وحتى نهايتها بإبداع الصورة والألوان وتوظيف قدرات الفنانين بشكل متفرد يدفع إلى متابعة العمل حتى نهايته.

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.