تاكيس جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الجونة، في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على ستاد خالد بشارة بمدينة الجونة، في إطار مواجهات الجولة 17 من الدوري الممتاز.

واختتم الفريق تدريباته بملعب الدفاع الجوي، مساء أمس، قبل التوجه لمطار القاهرة والسفر إلى الجونة لخوض المباراة الهامة.

ويغيب عن المباراة، لاعب الوسط إسلام عيسى، بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة بالدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الجونة، كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود وادي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.